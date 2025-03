Patto per l'Abruzzo incontra le parti sociali: "Confronto costruttivo per il territorio"

È stato partecipato e ricco di argomentazioni l’incontro tra le forze politiche di opposizione, che compongono il Patto per l’Abruzzo, e le parti sociali, che rappresentano il cuore pulsante della nostra regione. Al vertice, che si è svolto ieri pomeriggio nella Sala Corradino D’Ascanio del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara, hanno aderito 14 sigle, tra sindacati e associazioni di categoria.

“Ascoltare i territori è un elemento cardine della nostra azione politica – ha riferito Luciano D’Amico, che coordina il Patto per l’Abruzzo – a tenere banco, tra le preoccupazioni espresse dalla società civile, lo spettro dell’aumento delle tasse per coprire i disavanzi asl, a fronte di un sistema sanitario che continua a non rispondere alle esigenze dei cittadini; e le inefficienze riscontrate nelle azioni messe in campo dalla Regione per aumentare occupazione e potere di acquisto della popolazione”.

Alle parole di D'Amico si aggiungono quelle dei Consiglieri regionali di opposizione, per i quali questo incontro "sarà riproposto, in quanto rispecchia pienamente la nostra visione di Governo, che non può prescindere da un confronto costante e diretto con il tessuto socio economico dell’Abruzzo”, concludono.