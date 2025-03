Commissione sulle mense scolastiche in vista del consiglio straordinario

Si è svolta questa mattina una riunione della commissione Politiche per l’Istruzione, fortemente voluta dal presidente, il consigliere Loris Mazzioli, in vista della seduta straordinaria del consiglio comunale di domani sul tema delle mense scolastiche. Durante l’incontro, che ha registrato un’ampia partecipazione di consiglieri, si è svolta l’audizione dei rappresentanti di Elior e SH Gestioni, che gestiscono il servizio di refezione scolastica nella città di Pescara.

A riferire ai consiglieri comunali sono state Adelaide Raspini, responsabile commerciale Elior; Francesca Rima, direttore operativo area sud Italia Elior; Maria Grazia Coccia, responsabile regionale Elior; Mario Camponi, direttore generale e amministratore unico Sh gestioni; Ylenia Del Fosco, referente d'appalto società Sh gestioni.

Oltre ai rappresentanti delle due aziende, erano presenti l’assessore alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti, la responsabile del servizio di Refezione Scolastica e Rup del procedimento Alessandra Di Zio e la presidente della Commissione Mensa Barbara Di Russo.

Nel corso della commissione, le rappresentanti di Elior hanno illustrato l’operato dell’azienda, specificando che gestirà direttamente gli acquisti delle derrate alimentari e i centri cottura di via Giardino e via Carducci. L’azienda, leader nella ristorazione collettiva con oltre 8.000 dipendenti e una presenza capillare in tutta Italia, fornisce servizi di ristorazione per aziende private, scuole e strutture socio-sanitarie.

Tra le novità introdotte, Elior ha annunciato il passaggio a una ristorazione biologica con prodotti di alta qualità, provenienti da materie prime locali a Km 0. Inoltre, sarà implementato un sistema di gestione informatizzato che consentirà di monitorare in tempo reale la reportistica sui prodotti serviti ad alunni e docenti. Un altro aspetto importante sottolineato dall’azienda è che tutti i lavoratori dell’appalto precedente sono stati assunti.

SH Gestioni, invece, continuerà a occuparsi del centro cottura di Borgo Marino, di tutti gli asili nido e delle scuole dotate di cucine interne, situate in via Milano, via del Milite Ignoto e via Gioberti.

“La riunione della commissione – commenta il consigliere Mazzioli – ha rappresentato un momento di confronto fondamentale in vista del consiglio straordinario di domani, fornendo un quadro chiaro sulle novità e le garanzie offerte dal servizio di refezione scolastica a Pescara. I rappresentanti di Elior e SH hanno chiarito ogni aspetto, ribadendo la totale disponibilità a migliorare il servizio e a garantire l’assoluta qualità dei pasti che i nostri studenti troveranno nel proprio piatto”.