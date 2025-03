Viale Marconi: insicurezza vicino alle pensiline di sosta dei bus

“Sono passati oltre cinque mesi dall’incidente che ha visto un’automobile schiantarsi contro una pensilina dell’autobus su viale Marconi, ma nulla è stato fatto per ripristinare la segnaletica danneggiata. La situazione è rimasta esattamente com’era il giorno dello schianto, aumentando i rischi per automobilisti e pedoni. Un’inerzia inaccettabile che dimostra, ancora una volta, la scarsa attenzione di questa amministrazione alla sicurezza di questa arteria della città, abbandonata alle follie progettuali degli ultimi anni”. A denunciarlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, Paolo Sola, che punta il dito contro il ritardo ingiustificato negli interventi di messa in sicurezza su una delle pensiline degli autobus colpita nei mesi scorsi da un’auto in transito lungo la via.

“La mancanza di segnaletica crea un pericoloso angolo cieco - prosegue Sola - soprattutto in caso di forte pioggia, quando il cordolo antistante alla pensilina diventa praticamente invisibile. Non è accettabile che, dopo i rilievi della polizia municipale subito dopo l’incidente cinque mesi fa, tutto sia rimasto fermo e non ci sia nulla che segnali il restringimento di carreggiata a ridosso della pensilina. Serve un sistema più efficiente che garantisca interventi automatici e immediati da parte degli uffici manutentivi del Comune dopo episodi di questo tipo, o quantomeno è essenziale che, in caso di incidenti o episodi che danneggiano la segnaletica pubblica, ai rilievi da parte della polizia municipale faccia seguito automaticamente la presa in carico della segnalazione da parte del Comune”.

Viale Marconi è ormai da tempo al centro di segnalazioni e polemiche sulla sicurezza stradale dopo gli interventi e le modifiche progettuali che hanno scandito gli ultimi anni di dibattito cittadino, e su cui restano ancora molti i dubbi e le perplessità. Nel giugno 2024 un autobus e un furgone si sono scontrati proprio lungo questa arteria, provocando feriti e disagi al traffico, mentre già a gennaio 2023ben 186 autisti di bus avevano firmato una petizione per denunciare la pericolosità della strada e chiedere interventi urgenti, solo per ricordare alcuni episodi.

“Alla lunga lista di criticità già note - incalza Sola - si aggiunge l’immobilismo del Comune di Pescara che nemmeno di fronte a un pericolo evidente si preoccupa di intervenire. Chiediamo al sindaco e all’assessore competente di attivarsi immediatamente per il ripristino della segnaletica nei pressi della pensilina in questione per garantire la sicurezza dei cittadini. Se non lo faranno subito - conclude Paolo Sola - saremo costretti a portare la questione in Consiglio Comunale e a sollecitare risposte ufficiali. Non aspettiamo che accada un altro incidente prima di agire, perché la prossima volta potrebbero restare coinvolti anche pedoni inconsapevoli”.