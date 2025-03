Pettinari: “Raccogliamo il grido d’aiuto degli edicolanti e dei commercianti di Pescara”

“Il mio gruppo civico accoglie con enorme attenzione e grande responsabilità il grido d’allarme degli edicolanti di Pescara e del commercio cittadino della nostra città. Ho incontrato diversi edicolanti che mi hanno manifestato la loro grande amarezza nel non aver mai ricevuto atti conseguenziali alle promesse ricevute dai politici circa l’abbassamento delle tasse. Gli edicolanti, da anni, stanno affrontando una crisi senza precedenti, tanti di loro hanno chiuso l’attività e tanti alti saranno costretti a chiuderla nei prossimi mesi se le cose non cambieranno. Accogliamo la richiesta della categoria, la facciamo nostra e chiediamo quindi con forza, anche con atti formali che porteremo all’interno del Consiglio comunale, che l’amministrazione possa orientarsi verso una diminuzione sostanziale della tassa di occupazione di suolo pubblico fino ad arrivare all’azzeramento della stessa. Si potrebbero trovare le risorse necessarie tra le maglie di bilancio e prevedere, con una variazione dello strumento contabile, un abbassamento del 50% per l’annualità 2025 e l’azzeramento dal 2026 a valere sul prossimo bilancio”. Così Domenico Pettinari, presidente del movimento politico “Pettinari per l’Abruzzo”.

“Questo - aggiunge - è l’unico modo per consentire a questo presidio sociale e culturale di poter rimanere in piedi e tutela del pluralismo dell’informazione. Sposiamo quindi questa battaglia di civiltà a tutela degli edicolanti della nostra terra e auspichiamo che la nostra proposta possa trovare attenzione e accoglienza dall’amministrazione comunale e in primis dal sindaco Masci e dall’assessore Zamparelli. Unitamente a questa richiesta vorrei ricordare che per la salvaguardia del centro commerciale naturale e per scongiurare le chiusure delle attività commerciali che si stanno sempre con più frequenza trasformando in garage, avevamo proposto nel nostro programma elettorale i “distretti del commercio” come oggi viene richiesto dalle associazioni di categoria con una proposta di legge regionale. Ci uniamo a questa richiesta ed aggiungiamo che per sostenere il commercio nella nostra città, bisogna agire subito con misure urgenti per calmierare i tributi comunali, prevedere zone franche in aree degradate dove incentivare le nuove aperture e consentire nelle aree centrali, come nell’area di risulta, parcheggi gratuiti per attrarre tutti coloro che preferiscono dirigersi verso i centri commerciali che offrono, tra le altre cose, parcheggi in numero consistente, confortevoli e soprattutto gratuiti”.