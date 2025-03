Cappuccilli, il ricordo del sindaco Masci: “Ha sempre dato il meglio di sé nella comunità pescarese”

“Il nome di Domenico Cappuccilli resterà nella storia di Pescara, e non solo di Pescara, per il contributo determinante che ha saputo dare a tante famiglie che hanno vissuto una drammatica esperienza di malattia e hanno avuto il sostegno dell'Ail, una sorta di ancora di salvezza nei momenti più bui. Un punto di riferimento solido, affiancato da una struttura che lo ha supportato nella sua lunga attività, un modello per una società che talvolta sembra arretrare rispetto ad alcuni valori”. Così il sindaco di Pescara Carlo Masci.

“Ma Cappuccilli - aggiunge - è stato un punto di riferimento anche nel mondo dell'avvocatura, e ne ho sempre avuto una grande considerazione, sin da quando ho cominciato la mia esperienza di avvocato, per la correttezza, la serietà, la competenza e il rispetto della deontologia professionale. Ha sempre dato il meglio di sé nella comunità pescarese, a 360 gradi, diventando un esempio per i giovani avvocati ma anche per chi si impegnava nella solidarietà”.

E conclude: "Averlo conosciuto è stato un onore, per me, non solo per la mia professione di avvocato, ma perché ha rappresentato a lungo l'Ail e per la sua straordinaria operosità nei confronti di chi soffre. La Casa Ail e gli interventi realizzati in favore dell'ospedale sono il segno tangibile delle grandi capacità e della forza di volontà di Cappuccilli che lascia in tutti un ricordo speciale".