Amministratori della Lega in piazza per raccogliere le istanze dei cittadini

Sabato 5 e domenica 6 aprile gli amministratori comunali e i coordinatori della Lega saranno in piazza a Pescara per ascoltare opinioni, raccogliere suggerimenti e discutere insieme ai cittadini delle necessità e delle opportunità per il territorio. Un gazebo sarà presente dalle 16 alle 19, in piazza Sacro Cuore.

"Invitiamo le persone a partecipare", sottolinea il segretario cittadino della Lega, Marco Di Giacomo. "Queste iniziative, che ripeteremo anche nelle prossime settimane, sono importanti perché consentono di capire le reali necessità del territorio così da permettere agli amministratori della Lega di farsene carico, accorciando in questo modo la distanza tra istituzioni e cittadinanza".