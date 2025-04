Congresso federale, D’Incecco: “Congratulazioni a Matteo Salvini, Lega Abruzzo al suo fianco”

Vengono dal coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, le congratulazioni a Matteo Salvini, acclamato ieri, nel congresso Federale di Firenze, segretario nazionale del Carroccio.

“Un risultato - scrive D'Incecco - che conferma la fiducia e il sostegno del movimento al suo leader, che con concretezza e dedizione ha saputo guidare in questi anni il partito, rafforzandone la presenza sui territori e difendendo con coerenza i valori di sicurezza, identità, tradizione e soprattutto di libertà. Salvini ha avuto la visione, il coraggio e la determinazione di costruire un progetto di libertà per l'Italia e per l’Europa. In Abruzzo, il nostro impegno continuerà con ancora maggiore entusiasmo al suo fianco per dare risposte ai cittadini e costruire un futuro di crescita per la regione. Auguri di buon lavoro al Segretario federale e ai 22 eletti nel Consiglio da parte della Lega Abruzzo. Un grande ringraziamento va inoltre a tutti gli abruzzesi che hanno preso parte all’importante appuntamento come delegati, come ospiti e ai tanti che l’hanno seguito da casa”.