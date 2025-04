Toppetti sui controlli dei Nas nei centri cottura: "Inadeguatezze minime, già effettuati i primi correttivi"

"L’intervento dei carabinieri del Nas nei centri cottura e nelle scuole dotate di cucina (Giardino, Carducci, Borgomarino e Codignola) dove vengono preparati i pasti per gli alunni delle scuole di Pescara, non ha fatto emergere rilievi di alcun genere sulla qualità dei cibi e sugli alimenti serviti nelle mense. Il controllo ha fatto emergere, invece, delle inadeguatezze minime dal punto di vista organizzativo e per la parte strutturale, con alcune conseguenti prescrizioni a cui ottemperare, per cui il gestore del servizio di refezione scolastica da una parte e il Comune dall’altra si sono immediatamente attivati per porre in essere i correttivi, in parte già realizzati. Il Comune, i cui controlli sul servizio sono quotidiani e costanti, ha effettuato tutti i necessari approfondimenti, anche attraverso l’intervento del Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) in tutte le strutture visitate dai Nas”. Lo dice l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti in relazione all’ispezione dei Nas.

"Per quanto riguarda gli interventi disposti dall’Amministrazione, in particolare, i lavori da eseguire prenderanno il via domani", dice sempre l'assessore. "Intanto i centri cottura proseguono regolarmente la propria attività, che non si è mai fermata, perché l’ispezione non ha fatto emergere alcunché sul funzionamento degli stessi e non c’è stato alcun impatto sulla produzione dei pasti. Questo va sottolineato in particolare per quanto riguarda la presenza di due insetti morti che è stata rilevata nei canali di scolo, al di fuori del sistema di produzione, e l'intervento richiesto è stato immediato. Peraltro, l'ultima operazione di disinfestazione e di lotta agli infestanti risaliva al 27 marzo scorso".

All’assessore Toppetti si unisce il dirigente Marco Molisani: “Un appalto del genere”, osserva, “viene normalmente programmato all’inizio dell’anno scolastico ma così non è stato, questa volta, perché il nuovo concessionario è subentrato dopo una sentenza, all’esito di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo. E’ normale che ci sia un periodo di assestamento prima che entri tutto a regime, e le risultanze del controllo dei Nas fanno emergere rilievi di routine”.