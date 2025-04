Centri cottura, Di Pasquale: "Stupisce che sia proprio il Pd a contestare presunte disattenzioni"

"Lascia basiti che sia proprio il Pd a contestare presunte disattenzioni e la mancanza di controlli da parte del Comune sui centri cottura che servono le mense delle scuole di Pescara. Non è forse lo stesso Pd che negli anni scorsi era alla guida della città quando circa 200 bambini sono stati colpiti da un'intossicazione alimentare per il cibo servito nelle mense scolastiche? E di Pescara si è parlato in tutto il Paese. Questa volta, invece, il controllo dei Nas ha permesso di dimostrare che le accuse del Pd sono strumentali, politiche e - come sta accadendo sulla questione delle mense - spesso si sfiora la diffamazione. La qualità dei pasti, che è alla base del nuovo servizio, non è stata affatto messa in discussione dai Nas e non penso che nel 2018 Pd potesse dire la stessa cosa".

E' quanto afferma in una nota il coordinatore cittadino di Forza Italia, Alessio Di Pasquale (foto), a proposito dei controlli dei Nas nei centri cottura.