Masci piange Papa Francesco: "È un giorno davvero triste per il mondo intero"

“È un giorno davvero triste per il mondo intero. La morte di Papa Francesco tocca profondamente milioni di cuori, riecheggiando anche negli angoli più remoti della Terra. Un uomo umile, saggio, vicino ai bisognosi, rivoluzionario, un uomo di tutti. La Chiesa perde un’icona, il mondo perde una guida spirituale che ha saputo parlare con amore, coraggio e verità. Pregheremo per la sua anima che oggi ha raggiunto la Casa del Padre, come siamo certi che lui intercederà verso il nostro Padre Supremo per un mondo di Pace. Che Dio ti abbia in gloria, Santo Padre”.

Con questo post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto salutare Papa Francesco, scomparso questa mattina all'età di 88 anni. Masci accompagna le proprie parole con una foto che lo ritrae qualche tempo fa in visita al pontefice.