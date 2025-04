Manutenzione edifici scolastici, Sola: "Toppetti ancora assente in Commissione Controllo"

Questa mattina si è riunita la Commissione Controllo e Garanzia per affrontare una delle questioni più urgenti sollevate nelle ultime settimane: le criticità strutturali e le esigenze manutentive che affliggono diversi istituti scolastici, oltre agli adeguamenti nei locali delle mense scolastiche, già oggetto di numerose recenti segnalazioni.

"L'incontro, convocato per fare il punto sulla reale situazione, sulle disponibilità economiche e sulla numerosità degli interventi necessari, è stato ancora una volta svuotato di significato dall'ennesima, inaccettabile assenza dell'assessore Toppetti – commenta il presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Paolo Sola (M5S) – un atteggiamento che non può che essere stigmatizzato con forza: non si tratta solo di una grave e ripetuta mancanza politica, ma di una vera e propria offesa istituzionale da parte di chi, evidentemente, pensa di essere al di sopra di ogni forma controllo e confronto. A rendere la situazione ancora più inaccettabile si è aggiunta l'assenza degli uffici preposti alla manutenzione degli edifici scolastici, senza che sia stato delegato nessuno ad intervenire per dare chiarimenti. In questo modo, la Commissione non ha potuto acquisire alcun dato utile, né ricostruire il quadro delle priorità, delle urgenze, e delle responsabilità".

Nel frattempo nei giorni scorsi l'assessore Toppetti aveva già replicato alle critiche dell'opposizione parlando di una "gestione prudente ma estremamente concreta" dell'edilizia scolastica, facendo riferimento a interventi strutturali già avviati, come la demolizione e ricostruzione della scuola Mazzini e la riqualificazione delle mense di Via Cavour e Via Scarfoglio. “Interventi certamente importanti – prosegue Sola – ma che non rispondono alle sollecitazioni concrete e puntuali emerse in Commissione e che riguardano situazioni ancora irrisolte, bisognose di risposte immediate, non di autocelebrazioni fuori tempo massimo. È evidente che ci troviamo di fronte a una precisa volontà politica di eludere il confronto, di sottrarsi ai doveri istituzionali e di disertare i luoghi deputati al dialogo e alla trasparenza. Ma tutto questo ha un costo, e a pagarlo, in questo caso, saranno ancora una volta i cittadini, le famiglie e gli studenti”.

"Riteniamo questo comportamento inqualificabile – conclude Sola – e annuncio fin da ora che, come Movimento 5 Stelle, in consiglio comunale porteremo avanti con forza tutte le nostre ragioni, perché alla città vengano date finalmente risposte concrete. Se la politica continua a scappare dalle proprie responsabilità, saremo noi a pretendere, con determinazione, che si torni a parlare di contenuti. E ad ogni assenza in Commissione Controllo e Garanzia corrisponderà una valanga di interrogazioni e ordini del giorno in Consiglio Comunale, in modo che almeno lì si possano ottenere quelle risposte e quel confronto a cui il centrodestra continua a sottrarsi".