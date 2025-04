Bus elettrici sulla strada parco, Alessandrini e Sola: "Prima corsa, prima tragedia"

A poche ore dall’avvio del servizio di trasporto elettrico sulla Strada Parco, si registra già la prima vittima: un cagnolino travolto da un mezzo in transito. Insorge il M5S: “Un episodio drammatico e profondamente triste - commentano la consigliera regionale Erika Alessandrini e il consigliere comunale Paolo Sola - aggravato dal malore accusato dalla proprietaria dell’animale, che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza. A nulla sono valsi gli allarmi lanciati dal Comitato Strada Parco Bene Comune e dal Movimento 5 Stelle solo qualche giorno fa, e ora resta la drammatica domanda che tutti dovrebbero porsi: cosa sarebbe successo se al posto di un cagnolino ci fosse stato un bambino piccolo, sfuggito al controllo di un genitore? Ed è quello che presto potrebbe malauguratamente succedere, se non si prenderanno provvedimenti seri e non si farà chiarezza su questa situazione”.

"Denunciamo con forza che questa infrastruttura è stata aperta senza alcun collaudo funzionale, senza garantire il rispetto delle più elementari condizioni di sicurezza per i cittadini che quotidianamente attraversano e vivono la Strada Parco. I rischi sono concreti e sottovalutati – proseguono i consiglieri pentastellati – e nessuna misura preventiva è stata adottata per scongiurare queste tragedie. Chi oggi festeggia un’opera inaugurata a tutti i costi, ignorando i pericoli per la cittadinanza, si assume una responsabilità gravissima. Pretendiamo che vengano immediatamente adottate tutte le misure necessarie per la sicurezza: barriere di protezione, revisione tecnica dei mezzi e degli impianti, controlli costanti e soprattutto un collaudo ufficiale dell’intera infrastruttura. Non possiamo permettere che la superficialità costi vite".