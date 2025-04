Mense scolastiche, Piero Giampietro: "Il cibo avanzato viene ancora gettato nei rifiuti"

«Avevano annunciato che il cibo avanzato dalle mense scolastiche sarebbe andato alla Caritas e in parte alle associazioni di tutela del mondo animale: ma ormai un mese dopo il cambio dell’appalto, il cibo viene ancora gettato nei rifiuti, con sprechi di cibo che i genitori continuano a rilevare con fastidio, in un contesto nel quale solo i Carabinieri Nas e la ASL si sono accorti delle reali condizioni igienico-sanitarie nelle quali versano le cucine delle nostre mense e in quali condizioni sono state costretti a operare i lavoratori. Una situazione ormai insostenibile».

Lo ha affermato il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Piero Giampietro mostrando in aula, oggi pomeriggio, una fotografia di sacchi di pasta gettati nei bidoni nella giornata di ieri, 28 aprile. «E’ evidente che non ci sono indirizzi per il recupero del cibo, nonostante le solenni promesse, anche se per mesi, nel tentativo di giustificare l’aumento delle tariffe, hanno promesso azioni non messe in atto. Addirittura diverse associazioni che si occupano di tutela del mondo animale – ha riferito Giampietro – hanno riferito di non essere mai state contattate in merito. E credo che fare propaganda annunciando un’azione benefica, e poi non attuarla, è inaccettabile».