“Intitolare una via o piazza di Pescara a Sergio Ramelli”, la proposta della Lega Giovani

Intitolare una via della città di Pescara a Sergio Ramelli, studente di appena 19 anni ucciso da militanti di estrema sinistra nell’aprile del 1975: questa la proposta della Lega Giovani. Ecco cosa scrivono in una nota il coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo Nino Giuseppe Critelli e la coordinatrice provinciale di Pescara Giada Di Muzio:

“Come Lega Giovani ci sembra doveroso ricordare i 50 anni della morte di Ramelli intitolando in suo onore un angolo della città di Pescara. La sua morte sia monito per le nuove generazioni affinché in politica non ci sia mai spazio per odio e violenza. Ci auguriamo che il Consiglio comunale di Pescara si attivi in tempi celeri per trovare la miglior soluzione possibile e, soprattutto, che la nostra proposta, già trasmessa agli uffici preposti e protocollata in data 23 aprile, trovi approvazione tra tutte le forze politiche”.