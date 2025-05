Licheri (Sinistra Italiana): “Al fianco dei lavoratori della Tua”

“Siamo al fianco dei lavoratori, delle lavoratrici e dei sindacati, per un lavoro che sia sicuro e tutelato”. Così Daniele Licheri (foto), segretario regionale di Sinistra Italiana-AVS si esprime a sostegno della vertenza dei lavoratori della Tua, con lo sciopero proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal per domani, 7 maggio, per denunciare disfunzioni e ingiustizie che comprometterebbero qualità del servizio e benessere lavorativo.

“Nella piattaforma delle rivendicazioni, sosteniamo l’importanza della richiesta di più sicurezza per il personale, di considerare la quantità e qualità del riposo giornaliero, che sarebbe invece compromesso dalla riorganizzazione dei turni di lavoro. Soprattutto sosteniamo la necessità di un ritorno a un atteggiamento di dialogo e concertazione con i sindacati”, aggiunge Licheri. Nel mirino anche il ricorso a sub-affidamenti del servizio che avrebbe portato alla soppressione di corse, con disagi per i cittadini.