Elisoccorso sull'elisuperficie dell'ospedale, Pettinari: "Vinta una battaglia storica"

“Dopo 8 anni di battaglie che mi hanno visto promotore di manifestazioni, sit-in, mozioni e interrogazioni in consiglio regionale, denunce alla Procura della Repubblica, l’ultima depositata due mesi fa, oggi finalmente posso annunciare di aver vinto questa battaglia storica. L’elisoccorso, dopo 8 anni, tornerà ad atterrare sull’elisuperficie dell’ospedale. In questi 8 anni atterrava in aeroporto, dove il ferito veniva scaricato dall’elicottero e caricato su un’ambulanza privata (che la Asl doveva pagare) per correre in mezzo al traffico cittadino, perdendo minuti preziosi fino a raggiungere il pronto soccorso”.

E' quanto afferma il consigliere comunale Domenico Pettinari (foto), leader del movimento politico 'Pettinari per l'Abruzzo'.