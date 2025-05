Piano risanamento acustico, Montopolino: "Approvato strumento condiviso per rinascita centro storico"

“Sono molto soddisfatta dell’approvazione in Consiglio comunale del Piano di Risanamento Acustico per Pescara Vecchia. Il Piano è frutto un lavoro complesso, fatto di incontri e confronti costanti con cittadini ed esercenti della zona. Un piano dovuto e condiviso: uno strumento che introduce dei limiti necessari, ma che permette a residenti e attività commerciali di vivere e lavorare con serenità”. A sottolinearlo e' Maria Luigia Montopolino, capogruppo della Lega al Comune di Pescara.

“Durante il percorso di ascolto - spiega - è stato interessante constatare come residenti ed esercenti abbiano sollevato problematiche comuni e abbiano espresso tutti il desiderio di vedere rinascere Pescara Vecchia sotto una nuova luce: più sicurezza, più attività culturali, possibilità per ristoratori e operatori turistici di lavorare con tranquillità vista la presenza di turisti che arrivano durante l’intero arco dell’anno per visitare luoghi simbolo come le case D’Annunzio e Flaiano e non solo. Il Piano acustico è comunque - spiega - un primo passo. Restano sul tavolo temi cruciali come la sicurezza e il contrasto alle aggressioni in zona, che affronteremo con strumenti e confronti mirati. È importante che la politica resti in ascolto e continui a lavorare, come sta facendo, per una Pescara che tuteli il suo patrimonio e le sue comunità”.