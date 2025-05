Strade provinciali, D’Incecco e Mannetti: “60 milioni per la sicurezza, una svolta per i territori”

"Oggi si compie un passo fondamentale per la sicurezza e la viabilità delle strade di competenza provinciale. Con la firma delle concessioni di finanziamento relative agli interventi per la messa in sicurezza e l’adeguamento funzionale delle strade provinciali, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027, per un importo di 60 milioni di euro, le quattro province possono dare avvio alle attività programmate, fondamentali per la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo dei territori". Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti.

"Grazie a un lavoro sinergico tra Regione e Province - proseguono - si danno risposte concrete alle esigenze delle comunità locali. E, quindi, maggiore sicurezza, accessibilità, vivibilità e sviluppo turistico, in particolare per le aree interne".

Nella provincia di Pescara (9.946.033 euro) il piano comprende adeguamento di barriere stradali e segnaletica sull'intera rete viaria (1.446.000 euro); opere di adeguamento e potenziamento in contrada Barco a Spoltore, via Tratturo a Montesilvano e via Prati a Pescara (3.700.000 euro); realizzazione della variante di Tocco da Casauria (3.500.000 euro); messa in sicurezza della SP10 nel Comune di Montebello di Bertona (1.300.000 euro).