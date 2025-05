Pianella, Lega: “Pd attacca la ‘legge mancia’ ma usa i fondi. Coalizione mista nel caos”

"Il Partito Democratico attacca in tutte le occasioni la ‘legge mancia’ definendola “la madre di tutti i mali” e poi a Pianella incassa i fondi e li utilizza per la manutenzione delle strade. Un paradosso politico che certifica la totale incoerenza di un'amministrazione retta da una maggioranza purtroppo mista, che va da Fratelli d’Italia al Pd". E' quanto sottolineato, nel corso di una conferenza stampa, tenuta questa mattina, a Pescara, nella sede della Regione, da Vincenzo D’Incecco, Coordinatore regionale della Lega e Capogruppo del partito in Consiglio regionale, Emanuele Evangelista, segretario provinciale Lega Pescara e dai consiglieri comunali di Pianella, Sandro Marinelli e Francesco Chiarieri. Nell’occasione è stato annunciato l’ingresso nella Lega anche del consigliere comunale Giorgio Pozzi, presente anche lui alla conferenza stampa. La Lega a Pianella sale così a tre rappresentanti in Consiglio comunale.

"A Pianella – hanno evidenziato D’Incecco, Marinelli e Chiarieri – c’è una situazione ambigua. La stranezza è emersa in tutta la sua evidenza quando sono arrivati i fondi della cosiddetta ‘legge mancia’”.

“Qualche giorno fa - hanno spiegato Marinelli e Chiarieri - il circolo del Pd ha organizzato un incontro pubblico presso la sala consiliare del Comune, presente anche Luciano D’Amico, attaccando quel provvedimento e definendolo ancora una volta ‘la madre di tutti i mali’. Peccato però che gli stessi assessori presenti alla manifestazione hanno deliberato l'utilizzo di 100 mila euro provenienti dalla stessa ‘legge mancia’ per interventi di manutenzione stradale sul territorio. Questo è il sintomo di una situazione politicamente instabile e paradossale. Al mattino si condanna un provvedimento regionale e al pomeriggio lo si utilizza per colmare le mancanze dell’amministrazione. Questo non è buon governo, è solo il tentativo di mantenere in piedi un equilibrio impossibile, senza una visione condivisa per il territorio. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: piano regolatore fermo da anni, uffici disorganizzati, lavori pubblici bloccati”.

"Noi oggi – ha detto D’Incecco – vogliamo dare un segnale concreto. La famiglia della Lega cresce e si rafforza anche a Pianella. L’auspicio è che si possa costruire presto anche qui un centrodestra unito e compatto. Diamo il benvenuto a Pozzi, che ha deciso di abbracciare il nostro progetto politico, e ringraziamo il coordinatore comunale Carla Ricci per il lavoro che sta svolgendo". Su quattro consiglieri di opposizione, tre sono ora della Lega, che diventa così il gruppo più rappresentativo della minoranza.

"La scelta di Pozzi di aderire alla famiglia della Lega – ha aggiunto Evangelista – conferma l'eterogeneità del nostro progetto politico sul territorio, sempre più volto a rappresentare i bisogni e le aspirazioni dei cittadini”.

Da parte sua Pozzi ha ringraziato il partito, facendo presente che “l'amministrazione comunale di Pianella non è stata in grado di intercettare ulteriori risorse per il territori dai bandi pubblici, ad eccezione di quelli della ‘legge mancia’ appunto e del Pnrr".