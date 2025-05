In piazza Nilde Iotti arrivano dopo due anni le telecamere, Giampietro: “Tempi troppo lunghi”

«Dopo un pressing iniziato nel 2023, oggi ho potuto apprendere che finalmente il Comune ha completato l’iter amministrativo per l’installazione delle telecamere in piazza Nilde Iotti, ai Colli, chiedendo il nulla osta al tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza. Una volta ottenuto il nulla osta, potranno essere installate e speriamo possano aiutare i tanti cittadini ed i pochissimi esercenti a vivere e lavorare in una piazza abbandonata dalle istituzioni subito dopo il taglio del nastro». Lo afferma il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Piero Giampietro.

«Quella di piazza Nilde Iotti è una storia complessa che ora vive un momento particolarmente delicato per via del fallimento dell’azienda con la quale il Comune di Pescara aveva deciso di stipulare l’intesa per completare la piazza – ricorda Giampietro – lasciando l’intero complesso residenziale e commerciale in una incertezza che subito dopo il taglio del nastro si è trasformata in degrado, come abbiamo denunciato costantemente e a più riprese. Una piazza isolata, chiusa, che la sera diventa incontrollata come il parcheggio antistante il supermercato Conad di via di Sotto, dove pure bisognerà installare altre telecamere. Il tempo trascorso è troppo lungo, anche perché una parte del lavoro era stato fatto già nel 2023, ma evidentemente per la giunta le priorità erano altre. Noi continueremo la nostra azione per dare dignità e qualità della vita a una piazza pubblica che il quartiere di Pescara Colli attende ormai dal 1996».