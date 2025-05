Aumento della Tari, rinviato il voto in commissione

Si è parlato della Tari e degli aumenti previsti per l’annualità 2025, ieri mattina, nella commissione Finanze, presieduta da Giuseppe Bruno (foto). E’ stato ascoltato l’assessore al Bilancio Eugenio Seccia, che ha ripercorso la vicenda, partendo dall’approvazione del Pef (Piano economico finanziario) avvenuta l’anno scorso, con la previsione dell’aumento, e si è deciso di rinviare la votazione a un momento successivo, volendo effettuare un approfondimento sul Pef, in modo da esaminare tutte le voci che lo compongono, per capire da cosa è determinato l’aumento del costo del servizio fornito da Ambiente spa.

“Il costo della vita è aumentato, per cui va da sé che aumenta anche il costo del servizio ma non si tratta di una stangata”, dice Bruno, sottolineando che “l’aumento medio sarà all’incirca del 3%, spalmato su tutti gli utenti: queste somme sono destinate a pagare il servizio e non ci sembra che il costo di Ambiente sia fuori mercato. Se questa è una fase di investimento sulla raccolta differenziata, in futuro vedremo i benefici in termini di servizio”.