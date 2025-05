Demolizione svincolo a trombetta, Masci: "Stiamo togliendo cemento per fare spazio al verde"

“In poco più di un giorno abbiamo demolito la campata del viadotto che sovrastava la Nazionale Adriatica Sud e riaperto la strada sottostante. Lo svincolo a trombetta era una struttura di cemento imponente, ma ormai fuori dal tempo, che oscurava lo sguardo verso la nostra meravigliosa Pineta Dannunziana. Ora chi arriva da sud può finalmente godere della vista libera del nostro polmone verde: non più barriere inguardabili, ma natura, luce e bellezza”.

Così il sindaco Carlo Masci, che aggiunge: “Stiamo togliendo cemento per fare spazio al verde. C'è qualche disagio, è vero, ma è temporaneo e necessario per costruire una Pescara più bella, più sicura, più vivibile. Dopo decenni di immobilismo e cementificazione, noi scegliamo un’altra strada: quella della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e della rigenerazione urbana. E continuiamo a lavorare per far risorgere anche la zona della Pineta distrutta dell'incendio. Pescara cambia volto. E lo fa guardando al futuro”.