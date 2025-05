Scipione e D’Atri (Lega): “Anche ad Abbateggio gli animali d’affezione siano tumulati accanto ai loro padroni”

"Anche il Comune di Abbateggio si doti di un regolamento che permetta la tumulazione degli animali d’affezione accanto ai loro padroni". A chiederlo sono i consiglieri comunali della Lega, Emanuele Scipione e Mauro D’Atri, che hanno presentato una mozione al Consiglio comunale.

Nella mozione si invita in particolare l’amministrazione a "istituire un regolamento in materia di tumulazione degli animali da affezione, o ad integrare quello esistente", recependo la Legge Regionale n. 48/2023, fortemente voluta dalla Lega. La normativa prevede la possibilità, su richiesta del defunto o dei suoi eredi, di tumulare l’animale domestico nella tomba o nel loculo del padrone, o in una tomba di famiglia, a condizione che le ceneri siano custodite in una teca separata e che l'animale sia stato precedentemente cremato. Nella mozione si sottolinea che la tumulazione deve infatti avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela della salute pubblica. Gli oneri sono interamente a carico del richiedente e il Comune dovrà garantirne la sostenibilità economica. "In molti Comuni abruzzesi si stanno già adottando regolamenti di questo tipo - ricordano i consiglieri -. Quello di Pescara è stato il primo. Speriamo che Abbateggio non resti indietro. Parliamo di un atto di civiltà e sensibilità che risponde ad una richiesta sempre più sentita da parte dei cittadini. Gli animali domestici sono ormai parte integrante della vita di tante famiglie, non solo come compagnia, ma come vero e proprio supporto emotivo”.