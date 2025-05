Strade, D’Incecco e Mannetti: “Chi ha smantellato le Province non può dare lezioni”

“Sorprende che oggi a parlare di tagli alle manutenzioni delle strade provinciali sia proprio il Pd. Quello stesso partito che, ricordiamo, con la Legge Delrio ha smantellato le Province, togliendo ad esse risorse e competenze fondamentali. Oggi di colpo ne scopre l’importanza”. Così i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti.

“Il Governo, con il Ministro Salvini in prima linea - sottolineano - è al lavoro per trovare una soluzione concreta. L’obiettivo è intervenire già con la prossima manovra di bilancio autunnale per garantire nuovi stanziamenti a favore dei territori. La Lega è garanzia di massimo impegno per i territori, per le province, per l'Abruzzo che non sarà lasciato indietro. Nei prossimi giorni - fanno presente Mannetti e D’Incecco - incontreremo il vice presidente nazionale Upi e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, per un confronto costruttivo e risolutivo. Sulle strade provinciali l’attenzione della Regione è e resterà alta. Solo qualche giorno fa, come previsto nell’ambito dell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027, sono state firmate le concessioni di finanziamento per gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale. In tutto 60 milioni di euro con i quali le quattro province abruzzesi possono dare avvio alle attività programmate, fondamentali per la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo dei territori”.