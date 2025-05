Manoppello, Lega: “In via D'Annunzio e via XX Settembre strisce pedonali da rifare, il Comune intervenga subito”

“A Manoppello Scalo, le strisce pedonali realizzate in via Gabriele D’Annunzio e via XX Settembre suscitano sconcerto. Gli attraversamenti terminano infatti contro un muretto, senza alcuna rampa di accesso, rendendo impossibile il passaggio a pedoni, persone con disabilità e genitori con passeggini. Un errore macroscopico a cui, ci auguriamo, venga posto al più presto rimedio”. A denunciarlo è Roberto Troiani, vice coordinatore cittadino della Lega. “Parliamo - spiega - di zone frequentate e servite da attività commerciali, farmacia e ufficio postale, ma purtroppo ancora piene di barriere architettoniche. Il Comune - chiede Troiani - dov'era quando sono stati eseguiti i lavori? Qualcuno ha vigilato? Ed ancora, è questo l’utilizzo delle risorse pubbliche frutto delle tasse dei cittadini?”

Sulla vicenda interviene anche il coordinatore cittadino della Lega, Daniele Ciacci. “In via XX Settembre, per attraversare - sottolinea - i disabili in carrozzina devono fare un pericoloso slalom. Possibile – domanda – che nessuno fra gli amministratori dica o faccia nulla? Eppure nelle vicinanze abita il sindaco. Siamo all'assurdo. Fatti come questo dimostrano quanto, a Manoppello l’apparenza venga prima della sostanza e la sensibilità verso i cittadini più fragili sia ai minimi termini. Chiediamo pertanto all'amministrazione comunale di intervenire immediatamente per correggere gli errori e garantire la sicurezza e l'accessibilità per tutti i cittadini”.