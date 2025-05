Approvato Decreto Sicurezza, D’Incecco (Lega Abruzzo): “Nelle nostre città più ordine e legalità”

“Approvato ieri alla Camera il nuovo Decreto Sicurezza, fortemente voluto dalla Lega. Un provvedimento atteso da milioni di italiani, che garantirà più ordine e più sicurezza nelle nostre città. Il Decreto introduce misure concrete contro l’illegalità: dallo sgombero delle case occupate abusivamente a pene più severe per chi aggredisce o ostacola pubblici ufficiali, agenti e operatori sanitari, e per chi truffa gli anziani. E ancora prevede un inasprimento delle pene per chi impiega minori nell'accattonaggio, Daspo nelle stazioni contro scippi e borseggi, carcere fino a due anni per chi blocca la circolazione o impedisce agli altri di lavorare, viaggiare o accedere alle cure sanitarie. E’ una risposta chiara e decisa alle richieste che arrivano quotidianamente dai territori, dai sindaci, dai cittadini onesti”.

A dichiararlo è il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco. “Ringraziamo il ministro Matteo Salvini per la determinazione con cui ha sostenuto questo provvedimento che tutela chi rispetta le regole, chi lavora, chi paga le tasse e vuole vivere in territori sicuri. E, non da ultimo, restituisce finalmente dignità alle nostre forze dell’ordine, troppo spesso lasciate sole. Quello votato ieri - conclude - è un atto di responsabilità, ripeto, verso tutti i cittadini perbene, verso chi chiede sicurezza, rispetto e giustizia. Il 3 giugno approderà in Senato e poi sarà legge”.