Salvini: "Gli agenti usano il taser quando serve, ha evitato reati"

ROMA - "Le forze dell'ordine non usano il taser per gioco, lo usano quando ce n'è bisogno e il taser ha salvato centinaia di vite e prevenuto migliaia di reati. Quindi o vogliamo mettere in discussione la libertà di azione delle forze dell'ordine e sciogliamo polizia e carabinieri e viviamo nell'anarchia. O altrimenti andiamo avanti su quello che è una maggiore sicurezza, che è necessaria".

Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ai cronisti che gli chiedevano un commento sul giovane morto a Pescara dopo un malore e dopo una scarica di un taser ricevuta durante il suo arresto. Salvini l'ha detto uscendo dal Senato dopo l'approvazione definitiva del decreto sicurezza.