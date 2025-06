Morto dopo essere stato colpito con il taser, Pagano: “Evitiamo processi sommari”

“La morte del giovane di San Giovanni Teatino a Pescara è una tragedia che impone rispetto, dolore e prudenza. Occorre attendere l’esito dell’autopsia per accertare se vi sia un nesso tra il decesso e l’uso del taser da parte della Polizia. Evitiamo processi sommari, specie contro le Forze dell’Ordine, che operano ogni giorno con professionalità e responsabilità”. Lo ha dichiarato Nazario Pagano, Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e segretario regionale Fi Abruzzo, intervenendo a Rainews.

“Il taser – ha ricordato Pagano – è frutto di una lunga sperimentazione avviata nel 2014, condivisa da governi di ogni colore politico, nel corso della quale sono stati accuratamente valutati a più riprese anche i rischi per la salute delle persone su cui viene utilizzato. E va ricordato che il taser è stato adottato per limitare l’uso delle armi da fuoco in situazioni in cui è in pericolo l’incolumità di persone. Se emergeranno rischi specifici, si valuteranno eventuali correttivi. Ma oggi serve cautela e rispetto per le istituzioni, le famiglie e la verità dei fatti”.