Alessandrini: "La Regione Abruzzo non si trinceri dietro i soldi, fermi immediatamente la Linea Verde"

“Il Consiglio di Stato ha confermato la sospensione del servizio lungo la Strada Parco, a Pescara: è un riconoscimento pieno delle ragioni del Comitato. Ma la misura è stata, a mio parere, ingiustamente subordinata a una fideiussione di 50.000 euro al mese, una cifra insostenibile per dei semplici cittadini. La Regione Abruzzo non si trinceri dietro i soldi: fermi immediatamente la Linea Verde, dia attuazione alla sentenza e dimostri di rispettare la democrazia e il principio di precauzione”. Lo afferma Erika Alessandrini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle.

La Sezione V del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4292 del 19 giugno 2025, ha respinto l’appello cautelare di TUA S.p.A. e confermato la sospensiva disposta dal TAR Abruzzo, “subordinatamente alla prestazione, da parte del Comitato Strada Parco, di una fideiussione bancaria a prima richiesta di 50.000 euro per ogni mese di pendenza del giudizio”.

“Il provvedimento riconosce che il servizio va fermato, ma impone un ‘pedaggio’ che solo i più ricchi potrebbero permettersi”, prosegue Alessandrini. “È un cortocircuito di giustizia: da un lato ammette la fondatezza delle nostre ragioni ambientali e di sicurezza; dall’altro scarica il conto sulle tasche di chi ha visto riconosciuto il ‘fumus boni iuris’ della fondatezza del proprio ricorso”.

La consigliera punta il dito contro la Regione Abruzzo, proprietaria dell’infrastruttura e parte del giudizio: “Il Consiglio di Stato ha indicato chiaramente la strada: sospendere il servizio finché il TAR non entrerà nel merito definitivo. La Regione ha ora il dovere politico e morale di sospendere per propria scelta la Linea Verde, senza pretendere cauzioni impossibili; altrimenti dimostrerà di considerare l’ambiente, la sicurezza e i diritti dei cittadini meno importanti del denaro”.

Secondo Alessandrini, “la permanenza dei bus elettrici lungo il corridoio verde mette a rischio sicurezza, qualità dell’aria e rispetto degli atti autorizzativi, come già rilevato dal giudice di primo grado. L’ordinanza, infatti, richiama ‘il completamento dei controlli di sicurezza’ come elemento decisivo per la sospensiva”.

“Il Movimento 5 Stelle sarà il baluardo delle ragioni di merito riconosciute dal Consiglio di Stato. Chiediamo alla Giunta Marsilio di non accanirsi contro chi difende il territorio: si dia immediata esecuzione alla sentenza, si fermi il servizio e si garantisca un processo giusto, senza barriere economiche che discriminano i cittadini”, conclude la consigliera regionale del M5S.