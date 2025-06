Completati i lavori di rifacimento della copertura trasparente sul tetto dell'edificio per persone con disabilità di via Pietro Nenni 5

“Sono stati completati i lavori di rifacimento della copertura trasparente sul tetto dell'edificio comunale destinato alle persone con disabilità, situato in via Pietro Nenni, al numero 5”. Lo dichiara l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica, Alfredo Cremonese che parla di "un intervento atteso e necessario, che ha restituito piena funzionalità e sicurezza a una struttura fondamentale per la comunità, con un investimento superiore agli 80mila euro".



L’intervento si è reso indispensabile a seguito dei gravi danni causati dalla violenta grandinata del luglio 2019, che aveva compromesso l’integrità delle coperture esistenti, in policarbonato, rendendo necessaria un’azione risolutiva per tutelare gli ambienti interni e il benessere degli occupanti.



I principali lavori eseguiti hanno comportato la demolizione delle coperture esistenti in lastre di policarbonato da 2 cm, ormai ammalorate e bucate, e il rifacimento integrale con nuove lastre in policarbonato alveolare da 4 cm, di maggiore resistenza meccanica e dotate di trattamento anti-ultravioletti per contrastare l’invecchiamento, per un totale di 391,57 metri quadri.



Soddisfatto l’assessore Cremonese, che dichiara: “Abbiamo restituito piena efficienza e dignità a un edificio che ospita cittadini con disabilità, intervenendo con materiali innovativi e sicuri. Questo cantiere ultimato rappresenta non solo un’azione concreta di manutenzione straordinaria, ma anche un gesto di attenzione verso chi ha più bisogno. È nostro dovere garantire strutture accessibili, accoglienti e protette, e continueremo a investire in questa direzione”.