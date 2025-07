Artese: "Si torni al voto in tutte le sezioni elettorali del Comune di Pescara"

“Si torni al voto in tutte le sezioni elettorali del Comune di Pescara. Se si ravvisa un “dolo” è opportuno tornare al voto, viceversa interrompere l’operato della politica per mesi mette in difficoltà l’intera città. Tornare al voto a distanza di 1 anno in sole 27 sezioni su 171 non può più rappresentare le aspettative degli elettori di allora. Nello specifico la sottoscritta da una decina di giorni è passata dalla lista Pettinari Sindaco al Gruppo misto cercando una rappresentatività civica lontano dalle vecchie, usuranti e solite tensioni politiche. Questa personale nuova posizione origina dalla necessità di portare avanti una politica ambientale (da ambiens - ciò che ci circonda) nell’interesse della Città. Purtroppo i colleghi consiglieri, insieme ai quali sono stata eletta, hanno dimostrato vocazioni più politiche che civiche, rimanendo dentro un gioco delle parti fine a se stesso”. Così la consigliera comunale Caterina Artese (Gruppo misto).

“Sulla base della mia breve esperienza, come consigliera nelle commissioni e nei consigli comunali, posso affermare che Pescara è una cittadina fortunata perché rappresentata da personaggi politici che credono in quello che fanno, pur nella differenza di opinioni e obiettivi”, aggiunge. “Il Comune rappresenta uno spazio democratico dove la mentalità dei pescaresi è ben riprodotta, con la possibilità di ragionare, argomentare e anche discutere per arrivare a conclusioni condivise nell’interesse comune. La sentenza del Tar ferma tali attività, vanifica i lavori finora portati avanti e prelude a un futuro incerto, considerando anche che il ritorno alle urne è previsto nel 2027 per la Nuova Pescara. Spero si riaffermi quanto prima una stabilità che permetta ai politici eletti di lavorare serenamente per la Città. Chi mi ha votato sappia che la mia intenzione è quella di continuare ad impegnarmi per l’ambiente, un tema fino ad ora poco rappresentato dalla politica di Pescara, ma fondamentale per la qualità della vita presente e futura”, conclude.