Panico studio legale, Mascitti: “Grazie alle forze dell’ordine per intervento tempestivo”

"Un grande ringraziamento alle Forze dell’Ordine, ancora una volta decisive nel garantire la sicurezza dei cittadini". Così Matteo Mascitti, responsabile del Dipartimento provinciale Sicurezza e Immigrazione della Lega sull'episodio avvenuto nel pomeriggio di lunedì in uno studio legale di viale Regina Margherita.

"Un uomo di 36 anni, cittadino straniero con precedenti, è andato in escandescenza non riuscendo a trovare il proprio avvocato. Dopo essere stato inizialmente bloccato dal portiere dello stabile, è comunque salito e ha cercato di sfondare a calci la porta d'ingresso dello studio legale, dove in quel momento c'erano altri professionisti al lavoro. Ai legali presenti nello studio, che hanno vissuto momenti di grande tensione, va la mia totale solidarietà – aggiunge Mascitti – Un plauso alle forze dell’ordine per l'intervento rapido ed efficace. La Lega è, come sempre, al fianco delle donne e degli uomini in divisa che, ogni giorno, garantiscono l’ordine pubblico, anche a rischio della propria incolumità. La sicurezza resta per noi una priorità assoluta”, conclude Mascitti.