Elezioni comunali, dopo sentenza Tar ipotesi nuovo voto in estate

Dopo l'annullamento parziale dell'esito delle elezioni comunali di Pescara del 2024 da parte del Tar Abruzzo, che ha disposto un nuovo voto per 27 delle 170 sezioni, è possibile che i cittadini debbano tornare alle urne in piena estate, secondo alcune ipotesi nel fine settimana del 24 agosto. Si attende a breve il relativo provvedimento del prefetto del capoluogo adriatico, che comunque dovrà arrivare entro il 10 luglio.

Le nuove elezioni dovranno svolgersi entro 60 giorni dalla sentenza del tribunale amministrativo, pubblicata il 25 giugno scorso. Diverso potrebbe essere lo scenario in caso di ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza, con contestuale richiesta di sospensiva del provvedimento che dispone le nuove elezioni. Al momento il sindaco e la maggioranza stanno ancora valutando se fare appello.

Il Tar Abruzzo, accogliendo parzialmente il ricorso contro il risultato delle elezioni del giugno 2024, ha disposto "l'annullamento delle votazioni e del risultato della procedura elettorale, con annullamento degli atti di proclamazione degli eletti dei candidati a Sindaco e Consiglieri Comunali e di nomina", stabilendo al contempo "l'obbligo di ripetere il procedimento elettorale" per 27 sezioni, cioè quelle in cui sono emerse le irregolarità più gravi.

Nel provvedimento i giudici parlano di "vizi che trascendono aspetti meramente formali" e di "numerosissime irregolarità", al punto che "non è stato raggiunto lo scopo di fornire un sufficiente grado di certezza in ordine all'autenticità, attendibilità e genuinità delle operazioni e del risultato elettorale". Il Tar, tra l'altro, ha trasmesso gli atti in Procura per valutare la sussistenza di ipotesi di reato.