Lega Abruzzo: presentati i 33 Dipartimenti tematici regionali

"Attraverso i Dipartimenti tematici, la Lega Abruzzo punta ad un'azione politica sempre più radicata e partecipata, in ascolto costante delle esigenze dei cittadini". Così Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale, durante la presentazione dei 33 Dipartimenti tematici regionali della Lega, avvenuta ieri mattina all’Hotel Plaza di Pescara, alla presenza di Armando Siri, coordinatore nazionale dei Dipartimenti Lega. Responsabile dei 33 nuovi Dipartimenti è Pierluigi Tancredi.

All'iniziativa, molto partecipata, sono intervenuti: Alberto Bagnai, Presidente della Commissione bicamerale di Controllo Enti Previdenziali e responsabile nazionale del Dipartimento Economia della Lega; Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale; il consigliere regionale Carla Mannetti. Attraverso D’Incecco, ha portato i propri saluti e l'augurio di buon lavoro a tutti i responsabili dei Dipartimenti anche il vice segretario federale e Sottosegretario di Stato al Lavoro, Claudio Durigon.

"La Lega – ha sottolineato Siri – è il partito dei territori. I Dipartimenti sono quella parte della struttura del partito che serve per mantenere un contatto costante con le realtà territoriali, le rappresentanze aziendali, associative, con i cittadini che si aspettano dalla politica attenzione e risposte concrete. Dobbiamo continuare a seminare, ad arare e ad essere pronti a raccogliere insieme i frutti di un'attività politica fondata su entusiasmo, serietà e, soprattutto, coerenza".

"I 33 Dipartimenti dovranno essere l'ossatura del partito, capaci di intercettare le esigenze dei territori e tradurle in proposte concrete da avanzare ai vari livelli del partito e da applicare alla politica comunale, regionale e nazionale", ha dichiarato Tancredi. "Quello di oggi – ha aggiunto D'Incecco – è un momento strategico per la Lega Abruzzo. Presentiamo una squadra forte, competente e appassionata. I Dipartimenti sono il cuore dell'azione del partito e ora compiamo un passo decisivo per rafforzare il legame tra politica e cittadini. Ringrazio tutti i responsabili, Tancredi per l'impegno e Siri per la presenza e il supporto".

D’Incecco ha inoltre annunciato la nascita di un Tavolo tecnico consultivo sulla Sanità , coordinato dal capo Dipartimento Sanità Saverio La Forgia, con il compito di supportare il partito e il gruppo consiliare regionale attraverso analisi tecniche, proposte politiche e progettualità concrete. Fanno parte del tavolo: il consigliere regionale Mannetti, Maria Matteucci, Lucio Pichini, Daniela Sulpizio, Anthony Ernest Aliano e lo stesso Tancredi. Il vice coordinatore regionale Bocchino ha ribadito, da parte sua, la centralità del radicamento territoriale: “La Lega è sempre al fianco delle persone. I nuovi responsabili dei Dipartimenti sono competenti e rafforzeranno ulteriormente la nostra presenza sul territorio".

Il consigliere Mannetti, che è anche responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, ha evidenziato il valore operativo dei Dipartimenti. "Sono il nostro braccio operativo – ha sottolineato - e un supporto fondamentale per l'attività politica. Ringrazio D'Incecco e Tancredi per aver reso possibile questa organizzazione, complessa, ma strutturata e necessaria. Siamo già al lavoro su temi centrali come sanità e trasporti, per dare risposte concrete alle richieste dei cittadini".

"Quella di oggi – ha concluso l'onorevole Bagnai – è stata un'occasione importante per rafforzare il coordinamento tra i livelli regionale e nazionale, e per dare nuovo impulso al nostro lavoro sul territorio. Un segnale positivo di partecipazione e vitalità".

I 33 DIPARTIMENTI REGIONALI

Coordinatore regionale Dipartimenti: Pierluigi Tancredi

Responsabile Enti Locali: Giacomo D'Ignazio; Dipartimento Difesa: Pasquale Barilone; Dipartimento Energia: Anthony Aliano; Dipartimento Economia: Daniela Sulpizio; Dipartimento Famiglia: Carolina Profeta; Dipartimento Agricoltura, filiera agroalimentare e cibo: Lino Galante; Dipartimento Benessere e Tutela animali: Francesca Leone; Dipartimento Gestione faunistica e attività venatoria: Antonio Del Boccio; Dipartimento Antimafia: Isidoro Isidori; Dipartimento Attività produttive: Francesco Del Prete; Dipartimento Turismo: Massimo Desiati; Dipartimento Polizia penitenziaria: Luigi Frangione; Dipartimento Esteri: Lorenzo Valloreja; Dipartimento Cultura: Fabrizio Montepara; Dipartimento Disabilità: Maria Di Domenico; Dipartimento Ricerca scientifica, Digitalizzazione e Formazione politica: Sandro Marinelli; Dipartimento Sport: Enea D'Alonzo; Dipartimento Sanità: Saverio La Forgia; Dipartimento Giustizia: Annalisa Bucci; Dipartimento Lavoro: Armando Foschi; Dipartimento Politiche per le aree montane: Giorgio Fioravanti; Dipartimento per il Mezzogiorno: Giuseppe Vaccaro; Dipartimento Ambiente: Patrizio Schiazza; Dipartimento Istruzione e Scuola: Berardo Rabbuffo; Dipartimento Pari opportunità: Roberta Salvati; Dipartimento Infrastrutture e Trasporti: Carla Mannetti; Dipartimento Casa, Politiche abitative e Rigenerazione urbana: Francesca Persia; Dipartimento Integrazione comunità straniere: Maria Luigia Montopolino; Dipartimento Autonomia regionale: Giovanni Angelucci; Dipartimento Giovani: Nino Critelli; Dipartimento Università: Giada Di Muzio; Dipartimento Sicurezza e Immigrazione: Andrea Scordella; Dipartimento Pesca: Luciano Mancinelli.