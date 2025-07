D'Alonzo sul parcheggio abusivo tra via Pantini e via Scarfoglio: “Siamo già intervenuti”

"Il consigliere comunale Paolo Sola si lancia in una invettiva contro il sindaco, la giunta e i dirigenti comunali pur avendo già una risposta bella e pronta. L'area verde presa d'assalto tra via Pantini e via Scarfoglio e usata per parcheggiare le auto è stata interdetta, come afferma lo stesso Sola, in modo da evitare che si ripetano situazioni incresciose dello stesso tipo. E' chiaro che si tratta di una misura adottata dal Comune, e aggiungo che è avvenuto su indicazione del sindaco Masci. Senza timore di essere smentito posso dire che si tratta di un primo intervento concreto per arginare comportamenti profondamente incivili, oltre che non rispettosi del Codice della strada, peraltro sanzionati più e più volte dalla Polizia locale".

Così il consigliere comunale Alessandro D'Alonzo, che aggiunge: “Per la prima volta, contrariamente all'inerzia del passato, si è fatto qualcosa per contrastare la pratica parcheggio selvaggio, in attesa che l'area venga delimitata e quindi protetta, sempre su iniziativa del Comune, sperando nella collaborazione di quegli automobilisti che, purtroppo, dimostrano di avere una scarsa coscienza civica oltre che una scarsa conoscenza del Codice della strada, senza alcun rispetto per la natura. Alla luce degli attacchi quotidiani su tutti i fronti, ora ci aspettiamo che qualcuno, dall'opposizione, si lamenti e attacchi l'amministrazione anche per l'intervento sul parcheggio abusivo e per le conseguenti sanzioni”.