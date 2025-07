Dragaggio, Costantini: "Masci protesta contro gli stessi esponenti politici che salgono con lui sui palchi"

“Carlo Masci aderisce alla protesta della marineria locale per il mancato dragaggio del porto canale. Dunque protesta contro gli stessi esponenti politici che salgono con lui sui palchi degli eventi per condividere gli applausi. In pratica sale o scende dai palchi con loro, in base all’umore del pubblico”. Lo afferma il consigliere comunale Carlo Costantini.

“Se l’occasione pubblica è di intrattenimento - prosegue Costantini - ingolfa il palco con parlamentari, consiglieri regionali, presidenti vari ed assessori. Se l’occasione pubblica è associata ad una protesta contro gli stessi esponenti politici con i quali ha condiviso il palco il giorno prima, si toglie la fascia tricolore per rimarcare il fatto che lui non c’entra niente e protesta anche lui, a questo punto verrebbe da dire contro sé stesso”.

“Peraltro, la decisione di partecipare, ma senza la fascia tricolore, mi sembra tanto plateale, quanto inopportuna, in una festa che celebra il Santo protettore dei Pescatori. Ed allora, per rispetto nei confronti della marineria pescarese - conclude - si rimetta la fascia e piuttosto si interroghi sulla ragione per la quale, come ha avuto lui stesso modo di rilevare, Pescara da oltre un decennio è l’unica realtà a livello nazionale nella quale situazioni altrettanto delicate ed emergenziali vengono completamente ignorate dai rappresentanti dei Governi nazionale e regionale suoi alleati”.