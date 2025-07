Il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva integrale della sentenza del Tar che annullava il voto in 27 sezioni della città, in attesa di pronunciarsi nel merito nell’udienza fissata per il prossimo 18 dicembre.

Nel frattempo il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco riacquistano pieni poteri a 360 gradi, uscendo dal regime di ordinaria amministrazione e tornando all’esercizio pieno delle rispettive funzioni istituzionali.