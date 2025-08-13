Salvati (Lega): "Negozi sul fronte strada e parcheggi al primo piano nei nuovi edifici per rilanciare il centro"

"Realizzare posti auto al primo piano degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione nelle vie del centro di Pescara, destinando i locali al piano terra ad attivitÃ commerciali, almeno per la quota parte di fronte strada. E ciÃ² per salvaguardare il cuore della cittÃ , rilanciare il commercio e rispondere allo stesso tempo alla crescente esigenza di parcheggi da parte dei pescaresi". La proposta Ã¨ di Andrea Salvati, consigliere comunale della Lega e presidente della Commissione Sviluppo e Gestione del Territorio.

"SarÃ presentata â€“ spiega â€“ sotto forma di emendamento nell'ambito di un prossimo provvedimento sui cambi d'uso, attualmente in fase di predisposizione da parte degli uffici su indicazione della giunta. Come Lega vogliamo contribuire prevedendo la possibilitÃ , come detto, nei casi di demolizione e ricostruzione, di realizzare parcheggi al primo piano degli edifici, lasciando i locali al piano terra a destinazione commerciale. Per garantire l'accesso ai posti auto si potranno adottare soluzioni tecniche come rampe o sollevatori idraulici. Un'iniziativa che mira a coniugare le esigenze di sosta e mobilitÃ con la vivibilitÃ e il rilancio economico del centro di Pescara. SarÃ comunque importante prevedere un periodo di monitoraggio per verificare l'efficacia delle misure adottate. Sulla base di questo potremo confermare o eventualmente rimodulare le soluzioni messe in campo. Guardando al futuro si potrÃ valutare la possibilitÃ di destinare a parcheggio il piano terra e il primo di tutti gli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, cosÃ¬ da offrire ulteriori opportunitÃ di sosta anche ai residenti dei palazzi limitrofi".