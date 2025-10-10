Lega Giovani Abruzzo, Giada Di Muzio Ã¨ il nuovo coordinatore regionaleÂ 

Giada Di Muzio Ã¨ il nuovo coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo. "La nomina rappresenta il coronamento di un percorso di militanza, partecipazione e impegno all'interno del movimento giovanile della Lega", sottolinea Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo. Nel dicembre scorso, Di Muzio Ã¨ stata anche eletta nella prima Commissione Pari OpportunitÃ del Comune di Spoltore, dove risiede. Alle ultime elezioni studentesche dell'UniversitÃ "G. d'Annunzio", Ã¨ risultata la quinta piÃ¹ votata nella Consulta degli studenti.

"Ringrazio lâ€™onorevole Luca Toccalini, segretario federale della Lega Giovani, per l'attenzione che mostra sempre verso i nostri ragazzi e il territorio â€“ aggiunge D'Incecco â€“ Un grande ringraziamento a Nino Giuseppe Critelli, coordinatore regionale uscente, per l'impegno e l'importante lavoro svolto in questi anni. In bocca al lupo anche a Claudio Carretta, vicesindaco di Casacanditella e consigliere provinciale a Chieti, che affiancherÃ Di Muzio nel ruolo di vice coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo. Le nomine di Giada e Claudio â€“ conclude D'Incecco â€“ sono il riconoscimento di un percorso di passione e dedizione, che incarna pienamente i valori della Lega Giovani e della Lega Abruzzo".