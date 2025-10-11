D'Incecco (Lega): “Al lavoro per tutelare balneari e turismo. Nessun passo indietro sulle concessioni”

"La partecipazione del Vicepremier Matteo Salvini al TTG Travel Experience di Rimini, dove ha incontrato centinaia di operatori balneari, conferma la grande attenzione della Lega verso il comparto e la volontà di trovare soluzioni reali a difesa di migliaia di famiglie e piccole imprese". Così Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega.

"Da Salvini – aggiunge – sono arrivate parole chiare: la Lega si batterà fino in fondo per difendere il lavoro di chi, da generazioni, porta avanti attività fondamentali per la nostra economia e i nostri territori. Chi ha investito tempo e risorse deve essere tutelato e indennizzato in modo giusto. La Lega è al lavoro su una nuova proposta normativa che punta a garantire un futuro certo alle imprese balneari e a difendere un modello turistico che rappresenta un'eccellenza italiana. Sulle concessioni nessun passo indietro. Se l'Europa intende consegnare le nostre spiagge a lobby e multinazionali, la Lega si opporrà con forza. Dall'Abruzzo continueremo a lavorare in sinergia con il governo per dare voce e certezze agli operatori del settore".