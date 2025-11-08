Laviamo i panni sporchi in pubblico, primo incontro di organizzazione martedÃ¬ 11 novembre

"Lâ€™urgenza di lavare i panni sporchi in pubblico, l'appello per una mobilitazione abruzzese riguardo la violenza degli uomini contro le donne e contro il patriarcato ha avuto tantissime adesioni sia di singoli che di esponenti di associazioni partiti e sindacati". Lo dice Daniele Licheri, segretario regionale Sinistra Italiana-AVS.

"Per questo, come nascente rete abruzzese #LaviamoIPanniSporchIinPubblico, abbiamo deciso di vederci martedÃ¬ 11 novembre alle ore 18 nella Cgil di Pescara per avere un primo confronto regionale e costruire subito questo percorso tutti insieme, in vista del 25 novembre e non solo. Vi aspettiamo!".