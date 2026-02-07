Pescara Fortis: “Urge manutenzione in Largo Madonna"

In un periodo in cui l’attività amministrativa è concentrata sull’ordinaria amministrazione, il Comitato Pescara Fortis, attraverso il suo presidente Mauro Renzetti, accende i riflettori sulla necessità di interventi mirati e non più rinviabili presso l’area di Largo Madonna, nel cuore dei Colli, a ridosso del Santuario della Madonna dei Sette Dolori. La richiesta nasce dall'osservazione dello stato di degrado in cui versa la pavimentazione e dalla necessità di garantire la sicurezza e la fruibilità della zona, snodo cruciale per la vita del quartiere.

"Tra gli interventi che rientrano pienamente nell'ordinaria amministrazione consentita in questa fase - dichiara Mauro Renzetti - riteniamo sia prioritario eliminare gli ostacoli fisici causati dall'usura nell'area di Largo Madonna. Il calpestio presenta insidie che vanno sanate per garantire la normale fruizione pedonale in sicurezza".

Oltre al ripristino della pavimentazione, Renzetti pone l'accento su una questione di civiltà e rispetto delle regole: la segnaletica orizzontale. "È indispensabile ripassare immediatamente le strisce che differenziano gli stalli di sosta riservati ai disabili. Attualmente sono sbiadite al punto da indurre in errore gli automobilisti, portando all'occupazione involontaria dei posti da parte di chi non ne ha diritto. I Colli sono già afflitti da troppe barriere architettoniche che rendono difficile la mobilità; non possiamo permettere che la semplice incuria ne crei di nuove".

Il Presidente del Comitato ricorda inoltre come la questione non sia nuova agli occhi dell'Amministrazione: "Delle problematiche inerenti Largo in passato si era concordato sul fatto che parte dell'usura fosse dovuta alle attività del mercato rionale. Tuttavia - sottolinea Renzetti - tali attività non rappresentavano certo un mistero all'atto della realizzazione dell'opera. Se l'area è destinata a mercato, deve essere manutenuta di conseguenza. Aspetto quindi, come minimo, il ripristino del piano di calpestio sia pedonale che automobilistico fruito anche dai pedoni durante i mercati rionali".

In conclusione, Pescara Fortis ribadisce l'importanza sociale dell'area: "Largo Madonna non è Piazza Salotto, ma per i residenti e i fruitori della zona riveste un'importanza quotidiana anche superiore. Non chiediamo grandi opere, ma quella cura ordinaria che permette ad un quartiere di vivere dignitosamente".