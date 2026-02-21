Inaugurato il comitato elettorale del candidato sindaco Carlo Masci

"Vinceremo per la terza volta al primo turno e questo risultato ci permetterÃ di fare ancora di piÃ¹". Sono le parole pronunciate stamani da Carlo Masci, candidato del centrodestra alle elezioni dell'8 e 9 marzo in 23 sezioni della cittÃ (una Ã¨ quella ospedaliera). Masci ha inaugurato il comitato elettorale ai Colli, in Largo Madonna dei sette dolori, incontrando candidati e amici. "Questa tornata elettorale, che coinvolge solo alcune sezioni, ci premierÃ ancora una volta perchÃ© i cittadini hanno visto e stanno vedendo come Pescara sotto la nostra guida sta diventando sempre piÃ¹ bella e piÃ¹ attrattiva" - ha detto Masci. E poi ha proseguito: "Avremo un risultato eccezionale, lo percepisco dal fatto che tutti ci dicono di andare avanti e di continuare in questa grande esperienza amministrativa. Lo faremo con piÃ¹ determinazione, piÃ¹ passione, con ancora piÃ¹ coraggio, ricordando quello che abbiamo affrontato, a cominciare dalla drammatica esperienza del Covid, durante la quale abbiamo tutelato i cittadini senza mai risparmiarci, e le tante cose che abbiamo realizzato, e penso al grande lavoro per portare avanti i tanti progetti finanziati dal Pnrr: abbiamo investito centinaia di milioni di euro in questa cittÃ , e si vedono tutti, tant'Ã¨ che ci dicono che facciamo troppi lavori a Pescara. Ma i lavori sono sviluppo, sono ricchezza per la cittÃ , sono prospettive di crescita per le aziende, sono stipendi per i lavoratori", ha detto sempre Masci.

"Il dato di maggior rilievo lo stiamo registrando nel turismo, con 743mila presenze registrate nel 2025, un dato che ci ha fatto diventare la prima cittÃ turistica d'Abruzzo, mentre prima eravamo il fanalino di coda. Quando sei anni fa siamo arrivati, avevamo il mare inquinato al centro della cittÃ e la bandiera Blu a Pescara era un sogno, invece l'abbiamo ottenuta nel 2021, e da allora le presenze turistiche sono esplose (e anche i posti letto: oggi ce ne sono 6.800). Gli investimenti che abbiamo fatto hanno cambiato il volto di tante zone di Pescara che avevano bisogno di totale rigenerazione, e credo che ricordiate tutti piazza Salotto, corso Umberto, piazza Sacro Cuore, con gli alberi morti e la pavimentazione dissestata. Anche se ci sono ancora dei problemi, che ci sono e ci saranno sempre, e vanno riconosciuti, siamo intervenuti dovunque, sia in centro che in periferia, e continueremo a farlo, intervenendo in modo che tutto possa migliorare", queste le dichiarazioni di stamane, in vista del voto delle prossime settimane.

Tra gli investimenti ritenuti storici, Masci ha ne ha citati alcuni: quelli "nell'area di risulta, dopo trent'anni di attesa, per realizzare il piÃ¹ grande Parco della cittÃ dopo il parco d'Avalos, e poi il Parco nord, anch'esso atteso da quarant'anni, dove stanno per cominciare i lavori. Avremo piÃ¹ di 100.000 metri quadrati di verde tra il parco nord, il parco dell'area di risulta e l'ampliamento della pineta. A breve partiranno i lavori del teatro Michetti, e per ampliare il Conservatorio abbiamo il progetto esecutivo (15 milioni di euro di investimento) e dopo l'approvazione del Bilancio ci sarÃ la gara, cosÃ¬ come andremo avanti per riaprire il teatro D'Annunzio, di cui abbiamo giÃ il progetto esecutivo", ha detto sempre Masci.

"Sul fronte della cultura ricordiamoci che Pescara, per il Sole 24 Ore, Ã¨ la prima in Italia per l'offerta culturale e credo che pochi sappiano che a Pescara c'Ã¨ un centro di produzione musicale voluto dal Comune con un'orchestra che fa decine e decine di spettacoli in tutta Italia con un centinaio di musicisti pescaresi. Sulle infrastrutture molti dicono che stiamo facendo troppo: pensate soltanto alla rete idrica che stiamo risanando, con l'Aca, per sostituire 7 km di tubi dell'adduttrice principale, che ci permetteranno di avere l'acqua per i prossimi 100 anni. Non potevamo tirarci indietro, su questo progetto, cosÃ¬ come non ci siamo tirati indietro con gli investimenti del PNRR, anche se c'Ã¨ qualche disagio, ma quando finiranno i disagi questa cittÃ sarÃ un gioiello. E abbiamo imposto a tutte le societÃ di sottoservizi che quando scavano una trincea devono sistemare tutta la strada, cosÃ¬ abbiamo nuove strade a costo zero. Voglio citare anche la produzione di energia, grazie agli impianti fotovoltaici sulle nostre scuole, con una grande spinta sull'efficientamento energetico. Ed Ã¨ opportuno mettere in evidenza il dato sul commercio: in un momento storico in cui in tutta Italia il commercio soffre e molte attivitÃ cessano, a Pescara il saldo tra le aperture e le chiusure Ã¨ positivo ed Ã¨ pari a 1852 attivitÃ , con i settori merceologici che si vanno via via modificando".

Masci, prima di concludere, ha parlato degli importanti progetti sul sociale, per aiutare i piÃ¹ deboli, coloro che soffrono: in cinque anni la cifra sul Sociale Ã¨ raddoppiata, sfiorando i 20 milioni di euro. Masci ha terminato parlando della volontÃ di proseguire il progetto di fusione con Spoltore e Montesilvano. "Vogliamo arrivare anche a quello, nel tempo giusto, nel tempo necessario, convincendo anche i nostri amici di Montesilvano e di Spoltore che quella Ã¨ la strada giusta, che darÃ forza a tutto il territorio. Quella grande cittÃ porterÃ vantaggi a tutti, mantenendo le identitÃ di ciascuno: e noi avremo una cittÃ piÃ¹ grande e piÃ¹ bella che sarÃ la capitale dell'Adriatico".