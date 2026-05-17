Nuovo regolamento Taxi e NCC, il provvedimento approda in consiglio dopo il via libera della Commissione Mobilità

“Per la prima volta a Pescara, i taxi e i Noleggi con Conducente (NCC) potranno usufruire di permessi temporanei, legati o alla stagionalità, oppure a particolari eventi. La decisione di aprire a queste licenze temporanee nasce dal fatto che c'è stato un aumento significativo dei flussi turistici e per questo che stiamo valutando di attivarle da aprile a settembre. Poi, l’altra novità importante, è che ci sarà un rafforzamento dei mezzi che potranno portare persone con difficoltà motorie”. Questo il commento dell’assessore alla Mobilità, Alfredo Cremonese, al termine della riunione della Commissione Mobilità, presieduta da Maria Luigia Montopolino, che si è svolta venerdì scorso, durante la quale l’assessore ha illustrato ai consiglieri il nuovo Regolamento comunale per la disciplina del servizio Taxi e del servizio di Noleggio con Conducente (NCC).

Nel corso della seduta, Cremonese ha esposto i contenuti principali del provvedimento, nato dall’esigenza di adeguare la normativa comunale all’evoluzione del sistema della mobilità urbana, profondamente cambiato negli ultimi anni anche per effetto dell’innovazione tecnologica, delle nuove modalità di fruizione dei servizi di trasporto e della crescente attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, della sicurezza e dell’efficienza organizzativa. Il nuovo Regolamento punta a modernizzare e rendere più flessibile l’organizzazione dei servizi pubblici non di linea, valorizzando il ruolo integrativo di taxi e NCC rispetto al trasporto pubblico tradizionale e introducendo strumenti innovativi per migliorare il servizio a beneficio degli utenti.

Tra gli aspetti illustrati in Commissione figurano la ridefinizione delle competenze degli organi comunali e della Commissione Consultiva, l’introduzione di criteri più moderni per la determinazione del numero delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC, l’incentivazione dell’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e l’implementazione di strumenti tecnologici e digitali per la gestione delle corse e dei pagamenti. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla possibilità di utilizzare piattaforme digitali e applicazioni per l’acquisizione delle corse, all’introduzione del taxi multiplo e dell’uso collettivo del taxi, oltre che a un sistema strutturato di monitoraggio della qualità del servizio e dei livelli di soddisfazione dell’utenza.

Al termine dell’illustrazione, la Commissione Mobilità ha espresso parere favorevole sul provvedimento. La delibera approderà ora in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. “Voglio fare un ringraziamento – commenta Cremonese - al mio predecessore, l'assessore Adelchi Sulpizio, che ha portato avanti questo importante lavoro, e al dirigente Antonio D'Alessandro, ma anche tutti gli uffici che hanno lavorato al nuovo Regolamento e chiaramente a tutta la Commissione, in particolare la presidente Montopolino che mi ha dato la possibilità di presentare queste importanti novità”.

"Era necessario rinnovare il Regolamento di Taxi e NCC - dichiara la presidente della commissione Mobilità, Montopolino - perché non veniva fatto da troppo tempo e Pescara non era al passo con i tempi. Tutto il mondo cambia, anche per i trasporti privati, dall’estero arrivano tante novità e bisogna regolamentare alcuni aspetti necessari alla coesistenza di NCC e taxi. L'introduzione della App, l’aumento di mezzi adatti a persone con difficoltà motorie, al trasporto di animali, sono tutti aspetti necessari che mancavano e che non potevano più essere rimandati. Adesso Pescara è allo stesso piano delle grandi città e questo era l’obiettivo che volevamo cogliere”.