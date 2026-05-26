Comunali 2026, ecco i nomi dei sindaci eletti

Concluso lo spoglio delle elezioni comunali 2026. Ecco i primi verdetti di questa tornata amministrativa.
Provincia di Pescara: Gianfranco De Massis eletto sindaco a Elice. Francesco Colarossi eletto sindaco a Carpineto della Nora.
Provincia di L'Aquila: Sara D'Agostino eletta sindaca a Collarmele, Massimo Colangelo a Corfinio, Rodolfo Marganelli confermato a Goriano Sicoli, Carlo Dante eletto a Ocre, Luigi Soricone a Pescina, Pasqualino Del Cimmuto a Pescocostanzo, Francesco Cantelmi a Pettorano sul Gizio, Gianni Anastasio confermato a Pizzoli, Raffaele Iovenitti a Poggio Picenze, Daniele Di Bartolo a Raiano, Nunzio De Capite a Rivisondoli, Carmine Presutti a Vittorito. Marco Passalacqua riconfermato ad Ateleta, Antonio D'Alfonso a Capestrano, Fabio De Angelis eletto a Cappadocia, Angelo Caruso confermato a Castel di Sangro, Marisa Valeri a Castelvecchio Subequo, Settimio Santilli riconfermato a Celano con circa l'80% dei voti.
Provincia di Teramo: Giancarlo Di Marco eletto sindaco a Isola del Gran Sasso d'Italia.
Provincia di Chieti: Donatello Di Prinzio eletto sindaco a Guardiagrele, Carlo Racciatti riconfermato a Guilmi con oltre il 91%, Maria Antonietta Verna nuova prima cittadina a Palena.