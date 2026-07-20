Claudio Mastrangelo eletto segretario cittadino del Pd a Pescara

Si è svolto sabato 19 luglio, al Centro Polivalente “Mons. Gustavo Britti” di via Rio Sparto a Pescara, il Congresso cittadino del Partito Democratico di Pescara, dal titolo “Dove comincia il sole”, che, aperta dal Presidente della Commissione Congresso Emilio Longhi, ha eletto Claudio Mastrangelo nuovo Segretario cittadino del Partito Democratico.

Insieme a lui sono stati eletti Annalisa Libbi alla Presidenza dell’Assemblea cittadina, Nicola Maiale Tesoriere, Daniela Rucci Vicesegretaria e Monaim Mouatamid Coordinatore dell’iniziativa politica.

Hanno preso parte ai lavori, tra gli altri, il Segretario regionale del Partito Democratico Daniele Marinelli, la Segretaria provinciale Carmen Ranalli, il Segretario regionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo Saverio Gileno e quella provinciale Maria Citarella e cittadino Emanuele Castigliego, le portavoci della Conferenza delle Democratiche Roberta Tomasi e Benedetta Di Marzio, la sindaca di Spoltore Chiara Trulli i consiglieri regionali Antonio Blasioli e Antonio Di Marco, l’onorevole Luciano D’Alfonso e i consiglieri comunali Piero Giampietro, Michela Di Stefano, Francesco Pagnanelli e Marco Presutti, presenti anche rappresentanti di CGIL, M5S, AVS, ITALIA VIVA,e un saluto anche da portavoce di Lega e FDI.

Nel corso della sua relazione programmatica, Claudio Mastrangelo ha delineato la volontà di costruire un Partito Democratico aperto e inclusivo, capace di coinvolgere circoli, iscritti, amministratori ed eletti, tornando a essere un punto di riferimento per la città. Un partito che sappia offrire una risposta forte e radicale ai bisogni delle cittadine e dei cittadini pescaresi, affrontando le grandi questioni che riguardano ogni quartiere, dalle periferie al centro, dal fiume al mare.

“Oggi vince l’idea di un Partito Democratico che torna a mettersi al servizio della città. Vogliamo costruire una comunità politica aperta, plurale e accogliente, nella quale ogni circolo, ogni iscritto, ogni amministratore e ogni eletto possa sentirsi protagonista. Da domani saremo al lavoro per ascoltare Pescara, quartiere dopo quartiere, dalla periferia al centro, dal fiume al mare, perché i problemi reali delle cittadine e dei cittadini tornino al centro dell’iniziativa politica. Il nostro obiettivo è ricostruire un partito radicato, credibile e capace di elaborare una proposta di governo all’altezza delle sfide che attendono la città. C’è bisogno di una nuova stagione di partecipazione, di unità e di impegno collettivo: è da qui che vogliamo ripartire”. Dichiara il segretario Claudio Mastrangelo.

Al termine del Congresso sono giunte le congratulazioni del Segretario regionale Daniele Marinelli, della Segretaria provinciale Carmen Ranalli e del Segretario regionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo Saverio Gileno, che hanno sottolineato come il Congresso rappresenti un nuovo inizio per il Partito Democratico di Pescara: “Riparte un partito che vuole tornare protagonista nella costruzione dell’alternativa di governo della città, aprendosi alle energie migliori del territorio e preparandosi alle importanti sfide elettorali dei prossimi anni. A Claudio Mastrangelo e a tutta la nuova squadra gli auguri di buon lavoro, nella convinzione che il PD di Pescara saprà tornare a essere una comunità politica aperta, unita e radicata, al servizio della città.”



