Penne, una mozione per tutelare gli animali d’affezione durante le ondate di calore estive

“Quello che è accaduto a Sciacca (Sicilia) nei giorni passati è un episodio di intollerabile violenza commessa in danno agli animali”. Così la consigliera comunale di Penne Ribelle, Sonia Marini, a proposito del video pubblicato sulla pagina Facebook dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla e che mostra una cagna con i suoi cuccioli e altri due cani lasciati su un terrazzo, sotto il sole cocente, con temperature che hanno raggiunto i 43° C, senza alcun riparo.

“Questo gravissimo episodio dimostra ancora una volta che non tutti hanno lo stesso senso di responsabilità verso gli animali - aggiunge Marini - ed è per questo che io e il consigliere Gabriele Frisa abbiamo ritenuto doveroso presentare una mozione al sindaco di Penne Gilberto Petrucci affinché adotti misure urgenti per la tutela degli animali d’affezione durante le ondate di calore estive. Già centinaia di sindaci in tutta Italia hanno emanato specifiche ordinanze volte a prevenire situazioni similari ai fatti di Sciacca. È arrivato il momento che anche il Comune di Penne lanci un messaggio forte e chiaro a tutta la comunità, affinché certi episodi raccapriccianti non si verifichino ancora”.

Con la mozione si chiede, in sintesi, un'ordinanza sindacale che preveda misure di prevenzione nei confronti della detenzione degli animali in condizioni incompatibili con il loro benessere durante le ore di maggiore esposizione al calore; la disciplina degli obblighi dei proprietari degli animali affinché siano sempre garantiti adeguata ombreggiatura, acqua fresca, ventilazione e condizioni compatibili con il benessere psicofisico degli animali; sanzioni adeguate a chi si macchia di illeciti in danno agli animali.

“Gli animali non sono cose. Sono esseri senzienti che provano dolore, paura e sofferenza. Meritano rispetto, tutela e giustizia”, conclude Marini.