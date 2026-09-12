'Azzurra Libertà', al via la festa nazionale dei Giovani di Forza Italia a Montesilvano

Tre giorni di dibattiti, interviste e confronti con ministri, parlamentari, amministratori e rappresentanti del mondo economico e sociale: è ''Azzurra Libertà', la festa nazionale di Forza Italia Giovani in programma in Abruzzo, a Montesilvano, da venerdì 11 a domenica 13 settembre.

Ad accogliere i circa 1.200 partecipanti arrivati da tutta Italia - dato fornito dagli organizzatori - c'è un villaggio con tensostruttura allestito sulla spiaggia di fronte al Parco 'Le Vele'.

È stato il segretario nazionale di Forza Italia e vice premier, Antonio Tajani, ad aprire i lavori di 'Azzurra Libertà'.

Previsti dibattiti e panel su intelligenza artificiale, grandi città, emergenza abitativa, salute mentale dei giovani e denatalità.

Nella giornata di sabato sono previsti, tra gli altri, gli interventi dei ministri Paolo Zangrillo, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Anna Maria Bernini. Domenica, dopo la messa delle 9, il confronto 'Futuro contro passato: la sfida che ci attende', con i vertici nazionali di Forza Italia. Alle 10.40 saranno consegnati i premi 'Azzurra Libertà'. Le conclusioni saranno affidate a Letizia Moratti, Simone Leoni, segretario nazionale di FI Giovani, e allo stesso Tajani.

Fonte Ansa