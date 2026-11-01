Montesilvano, consigliera comunale chiede (ironicamente) di dare la cittadinanza onoraria al congiuntivo

Dopo che la consigliera di Montesilvano Manuela Natale è stata chiamata "professoressa" per aver fatto notare al sindaco De Martinis l'uso errato del congiuntivo, è la stessa esponente dell'opposizione a inviare ironicamente una lettera aperta via pec al Comune per lanciare una singolare proposta: dare la cittadinanza onoraria al congiuntivo.

Ecco il testo della missiva: “Sig. Sindaco, in occasione dell'ultimo Consiglio Comunale del 30 ottobre 2026 mi ha qualificata come 'Professoressa' per averle fatto notare l'utilizzo errato del congiuntivo (riproduzione del C.C. de quo sul canale “You Tube” dal minuto 02:58:34 e precisamente dal minuto 03:04:34 “e se come spero, e come si sta lavorando, la pineta possa diventare diversamente qualcosa di quella che è oggi e possa dare anche un respiro turistico al territorio e se quelle strutture del retro pineta, che oggi sono effettivamente quelle che soffrono, un domani invece servirebbero come risorsa?”). Effettivamente non rientra tra i Suoi compiti istituzionali quello dell'utilizzo corretto dei modi verbali, sicché può legittimamente continuare a sbagliare. Tuttavia, nell'ottica propositiva che da sempre contraddistingue il mio operato, sono a proporre il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Congiuntivo e l'organizzazione di un campionato nazionale del congiuntivo, sicché la mia amata città di Montesilvano possa divenire un luogo di sostegno al tanto pruriginoso modo verbale. Sono certa che la mia proposta possa trovare un positivo accoglimento”.