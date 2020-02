Il Coronavirus è arrivato anche in Abruzzo. Il primo caso positivo è stato rilevato a Roseto degli Abruzzi in un turista della Lombardia che risiede in Brianza.

L'uomo è ricoperato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Teramo. Il test è stato effettuato a Pescara e per la conferma ulteriore bisognerà aspettare l'esito del secondo tampone.